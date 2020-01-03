زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ يطالب بـ"محاكمة نزيهة" لترامب

قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، اليوم الجمعة 3 يناير/كانون الثاني، إن على المجلس إجراء محاكمة نزيهة للرئيس دونالد ترامب مع سماع الشهود وتقديم الوثائق ذات الصلة.

وأضاف شومر متحدثا في مجلس الشيوخ، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" أنه لم تكن هناك قط محاكمة "يحرم فيها المجلس من سماع الشهود".

ودعا شومر زعيم الأغلبية الجمهورية بالمجلس ميتش ماكونيل للالتزام بدعوة الشهود قبل بدء محاكمة ترامب

كان ماكونيل قد قال قبل دقائق من تصريحات شومر إن محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ ينبغي أن تكون على غرار ما جرى في مساءلة الرئيس الأسبق بيل كلينتون قبل نحو عقدين.

كان مجلس النواب الأمريكي قد أجرى في وقت سابق، تصويتا على بندي المساءلة بحق الرئيس دونالد ترامب تمهيدا لعزله، لتذهب القضية إلى مجلس الشيوخ، الذي سيفتح تحقيقا وفي حالة إدانة ترامب يجري تصويتا بعزله.

واستغرق التصويت الأول 15 دقيقة، والذي تعلق ببند إساءة استغلال السلطة. وبمجرد انتهاء هذا التصويت انتقل المجلس إلى التصويت على بند عرقلة عمل الكونغرس والذي استغرق أيضا خمس دقائق.

وأظهرت نتائج التصويت على البند الأول، أن مجلس النواب الأمريكي صوت لصالح مساءلة الرئيس ترامب تمهيدا لعزله بتهمة إساءة استخدام السلطة، حيث صوت 230 عضوا لقرار العزل بينما رفضه 197.

ويتهم الرئيس الأمريكي بأنه جمد مساعدة عسكرية لكييف بهدف إجبار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على فتح تحقيق بشأن قضايا فساد تتعلق بجو بايدن، أبرز منافسيه الديمقراطيين في الانتخابات المقبلة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن التحقيق الذي أطلقه الديمقراطيون في مجلس النواب بهدف عزله، هو انقلاب ومحاولة للاستيلاء على السلطة، وقال عن قضية "عزله"، إن الشعب بدأ يفهم "احتيال" الديمقراطيين الصارخ في تلك القضية، مضيفا: "نتائج استطلاعات الرأي بشأن قضية العزل، تظهر تراجع التأييد لها مثل الصخرة التي تنزلق".