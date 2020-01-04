وزيرا خارجية روسيا وتركيا يناقشان الوضع في سوريا وليبيا والعراق

قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، إن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، ناقش مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، عبر الهاتف، الوضع في سوريا، وليبيا، والعراق.

أنقرة- سبوتنيك وذكر المصدر، لوكالة "سبوتنيك"، "أجرى السيد الوزير محادثات هاتفية مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف. حيث ناقش الطرفان الوضع في سوريا وليبيا والعراق. كما تم استعراض آخر التطورات في المنطقة".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أمس الجمعة، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وأدانت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية، العملية الأمريكية، معتبرة إياها "حادثا غادرا وجبانا نفذته الطائرات الأمريكية".

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا، وصنف من قبلها كـ "داعم للإرهاب".