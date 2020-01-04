وزير خارجية قطر يؤكد بعد لقاء ظريف أهمية إيجاد حلول سلمية لتخفيف التوتر

وصف وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الوضع الحالي في المنطقة بالمتوتر والمقلق للغاية، على خلفية مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة جوية أمريكية فجر أمس الجمعة.