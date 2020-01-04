صالح وماكرون يؤكدان الحرص على عدم تحويل العراق لساحة نزاعات لأطراف دولية

أكد الرئيسان العراقي والفرنسي، في اتصال هاتفي، الحرص على عدم تحويل العراق إلى ساحة للنزاعات بين الأطراف الدولية، على خلفية مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة أميركية فجر الجمعة، في بغداد.

بغداد- سبوتنيك وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحسب بيان صدر عن الرئاسة العراقية، اليوم السبت، "على الجميع العمل لمنع تحويل العراق إلى ساحة صراع بين الأطراف المتنازعة في الأزمات الدولية".

وأكد على حرص فرنسا على استقرار العراق وسيادته وسلامة أراضيه، مشيرا إلى أن استقرار الشرق الأوسط يتطلب العمل لتجنيب العراق تداعيات الأزمات الدولية والإقليمية.

من جانبه، أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أنه "لن يسمح بامتداد الصراع إلى أراضيه أو تحوله إلى ساحة للخلافات".

وأردف "حماية السيادة و استكمال النصر ضد الإرهاب، وإعادة الإعمار تمثل الأولوية للعراق وللمجتمع الدولي".

وقتل قائد فيلق القدس الإيراني، اللواء قاسم سليماني، في غارة أمريكية، فجر أمس، استهدفته وقيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، بالقرب من مطار بغداد في العراق، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا، وصنف من قبلها كـ "داعم للإرهاب".