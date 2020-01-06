إيران تودع سليماني بجنازة مليونية... صور وفيديو

ورفع المشيعون صور قاسم سليماني وعلم الجمهورية الإسلامية مرددين شعارات "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل".
وأعلن اليوم الاثنين عطلة رسمية في طهران حيث تقام مراسم تشييع جثمان قاسم سليماني فيها وسوف ينتقل جثمانه إلی مسقط رأسه كرمان، بحسب مانقلت وكالة الأنباء الإيرانية "ارنا".
وصلى خامنئي صلاة الجنازة على جثمان سليماني ومرافقيه في جامعة طهران.
خامنئي يصلي على سليماني والمهندس ."— محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) January 6, 2020
اللهم لا نعلم منهم الّا قتل وتهجير الشعب السوري والعراقي واليمني واللبناني . وكما قتل الشعب السوري بالصواريخ ، قتل بنفس الطريقة. دماء الشعب السوري بذمة سليماني pic.twitter.com/oKz2MtMbFr
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.
وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ"داعم للإرهاب".
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