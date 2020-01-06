إيران تودع سليماني بجنازة مليونية... صور وفيديو

شهدت العاصمة الإيرانية طهران اليوم الاثنين، 6 يناير/كانون الثاني، انطلاق مسيرات مليونية من عدة محاور في العاصمة، للمشاركة بمراسم تشييع قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الفريق قاسم سليماني ورفاقه.

ورفع المشيعون صور قاسم سليماني وعلم الجمهورية الإسلامية مرددين شعارات "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل".

© AFP 2019 / IRANIAN SUPREME LEADER'S WEBSITE مراسم تشييع قائد قوات القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني

وأعلن اليوم الاثنين عطلة رسمية في طهران حيث تقام مراسم تشييع جثمان قاسم سليماني فيها وسوف ينتقل جثمانه إلی مسقط رأسه كرمان، بحسب مانقلت وكالة الأنباء الإيرانية "ارنا".

© AFP 2019 / ATTA KENARE مراسم تشييع قائد قوات القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني

وصلى خامنئي صلاة الجنازة على جثمان سليماني ومرافقيه في جامعة طهران.

خامنئي يصلي على سليماني والمهندس ."

اللهم لا نعلم منهم الّا قتل وتهجير الشعب السوري والعراقي واليمني واللبناني . وكما قتل الشعب السوري بالصواريخ ، قتل بنفس الطريقة. دماء الشعب السوري بذمة سليماني pic.twitter.com/oKz2MtMbFr — محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) January 6, 2020

​وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ"داعم للإرهاب".