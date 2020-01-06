تركيا تقول إنها سترسل خبراء ومستشارين عسكريين إلى ليبيا

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو إن تركيا سترسل خبراء عسكريين وفرقا تقنية لدعم الحكومة المعترف بها دوليا في ليبيا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن تشاويش أوغلو قوله اليوم الاثنين: "ستقرر الحكومة بقيادة الرئيس كيف ومتى سيحدث ذلك".

وقال أردوغان أمس الأحد إن وحدات عسكرية تركية بدأت في التحرك إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني. وقال جاويش أوغلو ردا على طلب الكشف عن تفاصيل تصريح أردوغان إن تركيا سترسل خبراء ومستشارين وفرقا تقنية بمقتضى اتفاق تعاون عسكري تم توقيعه مع حكومة الوفاق الوطني الليبية في نوفمبر تشرين الثاني.

وطلب فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية دعما من تركيا في الشهر الماضي بينما تتصدى حكومته لهجوم تشنه قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر المدعوم من روسيا ومصر والإمارات والأردن.