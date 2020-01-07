ظريف يتهم أمريكا بانتهاك اتفاق للأمم المتحدة برفض إصدار تأشيرة دخوله

اتهم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة بانتهاك اتفاقها مع الأمم المتحدة بعد رفضها إصدار تأشيرة دخول له للحديث أمام اجتماع لمجلس الأمن، وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.

وقال مسؤول لرويترز أمس الاثنين، طالبا عدم نشر اسمه، إن الولايات المتحدة لن تصدر تأشيرة دخول لظريف للمشاركة في الاجتماع المقرر يوم الخميس. وأكد ظريف القول بعدم حصوله على التأشيرة الأمريكية.



وأضاف ظريف، "الأمين العام رد بأن من حق إيران المشاركة في هذه الجلسة".

وكان ظريف يريد حضور اجتماع لمجلس الأمن بخصوص دعم ميثاق الأمم المتحدة. وكان الاجتماع وسفر ظريف مقررين قبل تصاعد التوتر في الأيام القليلة الماضية بين واشنطن وظهران.

وكان اجتماع مجلس الأمن بمثابة فرصة أمام ظريف لانتقاد الولايات المتحدة علنا لقتلها القائد العسكري الإيراني الكبير قاسم سليماني في بغداد يوم الجمعة.

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض روبرت أوبراين لقناة فوكس نيوز، اليوم الثلاثاء، "لا أعتقد أن الوزير بومبيو يرى أن الوقت مناسب لقدوم السيد ظريف إلى الولايات المتحدة، وهو (ظريف) الذي يطلق حملة دعائية في كل مرة يأتي فيها إلى نيويورك".

وأضاف "أعتقد أنه (ظريف) سيكون بخير إذا لم يحضر هذا الاجتماع"، مشيرا أن بإمكانه المشاركة عبر الهاتف.