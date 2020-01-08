خامنئي: هذه "صفعة قوية" تفشل مخططتهم بنسيان قضية فلسطين

اعتبر قائد الثورة الإسلامية في إيران على خامنئي أن عملية إطلاق الصورايخ الإيرانية على القواعد الأمريكية ليس إلا مجرد "صفعة قوية" لإفشال مخطط أمريكا لنسيان القضية الفسطينية.

وفي تصريح له اليوم في مدينة قم الإيرانية اعتبر خامنئي أن مخطط أمريكا في المنطقة كان يهدف لنسيان القضية الفلسطينينة، وإضعافها وكتم الأصوات التي تتحدث عنها "أمريكا كانت تخطط لنسيان القضية الفلسطينية وإبقاء الفلسطينيين في حالة ضعف وأن لا يتجرؤوا على الحديث عن النضال".

واعتبر خامنئي أن دور قاسم سليماني في المنطقة كان بهدف مساعدة الشعوب وإفشال المؤامرات الأمريكية في غرب آسيا، وأنه ساعد "الفلسطينيين بشكل جعل منطقة صغيرة مثل غزة تقف بوجه الكيان الصهيوني وتسبب له بالكثير من المصائب وتجبره بعد 48 ساعة على طلب وقف إطلاق النار".

ونوه خامنئي إلى أن "أمريكا جلبت للمنطقة الحرب والفتنه والدمار، وأنها تصر على ربط هذا الدمار بإيران، مشددا على ضرورة وقف هذا الأمر وأن شعوب المنطقة لا تقبل بالتواجد الأمريكي فيها، والحكومات المنبثقة عن هذه الشعوب لن تقبل بذلك أيضا"، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، في وقت سابق صباح اليوم، تعرض قواعد أمريكية في العراق للاستهداف بـ 15 صاروخا بالستيا انطلقت من الأراضي الإيرانية، سقطت على 20 موقعا حساسا في قاعدتين أمريكيتين، كرد أولي على اغتيال قاسم سليماني بغارة أمريكية قبل أيام.