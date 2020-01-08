بعثة الأمم المتحدة: الهجمات الإيرانية الأخيرة تنتهك السيادة العراقية

قالت بعثة الأمم المتحدة في العراق، اليوم الأربعاء، إن الهجمات الصاروخية الأخيرة على قاعدتين عسكريتين تابعتين للقوات الأمريكية تنتهك سيادة البلاد.

ودعت بعثة الأمم المتحدة "يونامي" الطرفين إلى العودة للحوار، وذلك في تغريدة لها على "تويتر".

وقالت يونامي إن "الهجمات الصاروخية الأخيرة في محافظتي أربيل والأنبار تزيد من حدة الصراع، وتنتهك مرة أخرى السيادة العراقية".

الهجمات الصاروخية الأخيرة في محافظتي أربيل والأنبار لا تؤدي إلا إلى تصعيد الصراع، وهي تنتهك السيادة العراقية مجدداً. العنف غير المبرر له آثار متوقعة. نحن ندعو إلى ضبط النفس عاجلاً واستئناف الحوار. لا ينبغي أن يدفع العراق ثمن تناحرات خارجية. — UNAMI (@UNIraq) January 8, 2020

​وتابعت بعثة الأمم المتحدة، قائلة "ندعو إلى ضبط النفس بشكل عاجل واستئناف الحوار".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، صباح اليوم، الأربعاء، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق "القدس" الإيراني، قاسم سليماني، الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.

ومن جانبه، شدد مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، حميد رضا مقدم فر، صباح اليوم الأربعاء، أن المعلومات الأولية تؤكد وقوع أضرار كبيرة في قاعدة "عين الأسد" رغم أن الأمريكيين يحاولون إخفاء الحقائق.

ووصف المرشد الأعلى في إيران، آيه الله علي خامنئي، اليوم الأربعاء، الهجوم الصاروخي على القواعد العسكرية الأمريكية في العراق بـ"الناجح"، مؤكدا أن "إيران تواجه جبهة واسعة وسيكون الانتصار حليفها".

بينما قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن "الأمر يعود الآن للولايات المتّحدة بأن توقف التصعيد"، وأكد ظريف، في تصريحات صحفية عقب اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، حسبما نقل التلفزيون الرسمي: "أمريكا ستتلقى ضربات أكثر إيلاما إذا لجأت إلى التصعيد، والأمر يعود لها أن توقف التصعيد معنا وأن تعود لرشدها"، بحسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".