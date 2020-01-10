وزير الخارجية الهولندي: ملتزمون بالاتفاق النووي ما دامت إيران ملتزمة به

أعلنت هولندا، اليوم الجمعة، أنها ملتزمة بالاتفاق النووي، مادام أن إيران ملتزمة به.

بروكسل- سبوتنيك وقال وزير الخارجية الهولندي، قبيل انعقاد اجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، "ملتزمون بالاتفاق النووي ما دامت إيران ملتزمة به".

وأضاف الوزير الهولندي "يجب تجنب امتلاك إيران لصواريخ نووية مستقبلا".

وأضاف ستيف بلوك "من المهم لواشنطن وإيران الآن تخفيض التصعيد ونحن نتعاون مع واشنطن في مكافحة "داعش" [التنظيم المحظور في روسيا وعدد من الدول]".

كما ذكر أن "داعش" تهديد حقيقي لأوروبا وهولندا، مضيفا "نحن ملتزمون باستمرار تعاوننا معها [مع واشنطن]، أما بالنسبة لإيران، فنحن نلومها لتدخلها السلبي في المنطقة، فهي تدعم جماعات إرهابية".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن انسحاب بلاده من خطة العمل الشاملة المشتركة في مايو/ أيار 2018.

وقبل أيام، قال الرئيس ترامب إنه يجب على الدول الضامنة الانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني والعمل على اتفاقية جديدة.

وفي المقابل أعلنت إيران، أوائل شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، تخليها عن "آخر القيود الأساسية في الصفقة النووية فيما يتعلق بعدد أجهزة الطرد المركزي"، وصرحت بأنه الآن "لم يعد هناك قيود على العمل في البرنامج النووي الإيراني".

وفي الوقت نفسه، تعتزم طهران مواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما كان من قبل، وهي على استعداد للعودة للوفاء بالتزاماتها في حالة رفع العقوبات وضمان مصالح طهران المنصوص عليها في الاتفاق النووي.