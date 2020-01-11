وزير خارجية إيران: نأسف بشدة على إسقاط الطائرة الأوكرانية

عبر وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، اليوم السبت، عن أسفه الشديد بعد إعلان القوات المسلحة الإيرانية مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة الأوكرانية عن طريق الخطأ.

وكتب ظريف بعد وقت قصير من نشر بيان القوات المسلحة، عبر حسابه بموقع "تويتر": "إنه يوم حزين. النتائج الأولية للتحقيق الداخلي للقوات المسلحة: خطأ بشري في وقت الأزمة الناجمة عن المغامرة الأمريكية أدى إلى كارثة".

وأضاف: نأسف بشدة ونقدم اعتذارنا وتعازينا لشعبنا ولأسر جميع الضحايا وللدولة المتضررة الأخرى".

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces: Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations. 💔 — Javad Zarif (@JZarif) January 11, 2020

وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي، نقلا عن بيان عسكري، أن الطائرة الأوكرانية، التي تحطمت في إيران الأسبوع الماضي، أسقطت عن "غير قصد بسبب خطأ بشري" ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176.

وبحسب البيان، الذي صدر صباح السبت، ألقت طهران باللوم على "خطأ بشري" تسبب في سقوط الطائرة.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن الطائرة الأوكرانية حلقت قرب منطقة عسكرية حساسة، لافتا إلى أنه "ستتم محاسبة الأطراف المسؤولة عن ذلك".

وتحطمت طائرة بوينغ أوكرانية، صباح الأربعاء، أثناء قيامها برحلة من طهران إلى كييف بعد إقلاعها من مطار طهران. وأسفر الحادث عن مقتل 176 شخصا. وكانت الطائرة تقل 167 مسافرا من مواطني إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان، إضافة إلى الطاقم المؤلف من 9 أشخاص.

وأعلنت إيران، مساء الخميس، أنها دعت فريقا من أوكرانيا، للمساعدة في التحقيقات بشأن الطائرة المنكوبة، فيما قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن روحاني أكد أنه للخبراء الأوكران كل الحق في الوصول إلى البيانات الخاصة بالتحقيقات بشأن الطائرة المنكوبة.