الصين تؤكد تمسكها بموقفها بشأن تايوان: لن تتغير الحقيقة الأساسية

أكدت الصين اليوم الأحد على التمسك بموقفها حول تبعية تايوان لها، عقب إعادة انتخاب تساي إينغ وين رئيسة لتايوان، ورفضها الخضوع لـ"تهديدات بكين".

وقالت وزارة الخارجية الصينية ردا على نتائج التصويت إن تايوان شأن داخلي صيني.

وأضافت الوزارة في بيان "بصرف النظر عن التغييرات التي تحدث في الوضع الداخلي في تايوان لن تتغير الحقيقة الأساسية المتعلقة بعدم وجود سوى صين واحدة في العالم وأن تايوان جزء من الصين"، بحسب "رويترز".

وقالت الخارجية إن بكين لن تغير موقفها المتمسك بمبدأ "صين واحدة" ومعارضة استقلال تايوان، مشيرة إلى أن "الاجماع العام للمجتمع الدولي المتمسك بمبدأ صين واحدة لن يتغير أيضا".

وأضافت إن الصين تأمل أن يفهم العالم ويدعم "القضية العادلة" للشعب الصيني للاعتراض على الأنشطة الانفصالية "وتحقيق الوحدة الوطنية".

وكانت تساي قد دعت في تصريحات لها يوم السبت عقب فوزها إلى استئناف المحادثات مع الصين، وقالت إنها تأمل بأن تفهم بكين أن تايوان وشعبها لن يخضعا للتخويف.

وتقول الصين إن تايوان إقليم تابع لها، في حين تقول تايوان إنها بلد مستقل. وفازت تساي بأغلبية ساحقة بفترة جديدة مدتها أربع سنوات كما حقق أيضا حزبها الديمقراطي التقدمي أغلبية في البرلمان.