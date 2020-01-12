الدفاع التركية: وقف إطلاق النار في ليبيا وإدلب خطوة هامة نحو السلام

قالت تركيا، اليوم الأحد، إن تطبيق وقف إطلاق النار في ليبيا وإدلب السورية يعد خطوة هامة باتجاه إرساء السلام والاستقرار في المنطقة.

وذكرت وزارة الدفاع التركية، في بيان اليوم الأحد، "تطبيق وقف إطلاق النار في ليبيا وإدلب خطوة مهمة نحو إرساء السلام والاستقرار من خلال وقف الهجمات وحفظ الأرواح ومنع موجات النزوح وعودة الحياة إلى طبيعتها".

وأضافت "نلاحظ منذ البدء بتطبيق الهدنة في ليبيا وإدلب أن الأطراف ملتزمون بوقف إطلاق النار والوضع هادئ باستثناء عدد من الحوادث الفردية".

وذكرت الوزارة، بحسب وكالة "الأناضول"، أنه "من الملاحظ أن الأطراف تعمل على الالتزام بوقف إطلاق النار منذ إعلانه في ليبيا وإدلب، ويبدو الوضع هادئا باستثناء حادث أو اثنين فرديين".

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلنت وقف العمليات القتالية وإطلاق النار في المنطقة الغربية وذلك ابتداءً من يوم 12 يناير/ كانون الثاني، التزاما بطلب المعلن من روسيا وتركيا لوقف النار. كما وافقت على الأمر أيضاً حكومة الوفاق الليبية المتمركزة في طرابلس.

يذكر أن العمليات العسكرية لم تتوقف في ليبيا منذ إعلان حفتر إطلاق "عملية تحرير طرابلس من الإرهابيين"، وهو ما دفع حكومة الوفاق إلى اعتبار حفتر "مجرم حرب" وطلب المساعدة من تركيا بناء على مذكرة تعاون أمنية وقعت بينهما نهاية العام الفائت. وتتهم قوات حفتر تركيا وقطر بدعم حكومة الوفاق، فيما تتهم الأخيرة روسيا ومصر والإمارات بدعم قوات حفتر.