روحاني يعلن قرارات هامة خلال محادثاته مع أمير قطر

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأحد، إنه تم اتخاذ قرارات هامة، خلال محادثاته مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، في طهران.

وذكر روحاني، في مؤتمر صحفي مع الشيخ تميم، "اتخذنا قرارا بتوسيع المشاورات بين إيران وقطر لتعزيز الأمن في المنطقة والمضائق المائية".

ولفت الرئيس الإيراني إلى أن بلاده "قامت بواجبها تجاه قطر حين حاصروها، وسوف تستمر بالوقوف إلى جانبها".

وتابع "في الأشهر المقبلة سوف تشكل لجنة مشتركة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين إيران وقطر".

وأضاف "العلاقات الثنائية بين إيران وقطر علاقات تاريخة وتتمتع بحسن الجوار. في السنوات الأخيرة عندما فرضوا عقوبات على قطر وحاصروها قامت إيران بواجبها تجاه الجارة قطر ووقفت إلى جانبها وسوف تستمر بالوقوف إلى جانب قطر".

ولفت روحاني "اتفقنا على استمرار الزيارات لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي ليصب ذلك في مصلحة البلدين، واتخذنا قرارا بتوسيع المشاورات بين البلدين لتعزيز الأمن في المنطقة والمضائق المائية".