الملك سلمان ورئيس الوزراء الياباني يعقدان جلسة مباحثات رسمية

عقد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها وتعزيزها، وآفاق التعاون وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه تم التطرق، خلال اللقاء، "للتعاون في مجالات السياحة وأمن الإمدادات والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

#عاجل_السعودية | #خادم_الحرمين_الشريفين ورئيس الوزراء الياباني يعقدان جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها وتعزيزها، وآفاق التعاون وفق #الرؤية_السعودية_اليابانية2030.#رئيس_وزراء_اليابان_في_الرياض pic.twitter.com/jJnA3ZD4MQ — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) January 12, 2020

​حضر المباحثات، من الجانب السعودي، أمير منطقة الرياض ووزير الطاقة والخارجية والمالية والاقتصاد والتخطيط، مسؤولون آخرون.

ومن الجانب الياباني، حضر نائب رئيس مجلس الوزراء ومستشار الأمن القومي، ومسؤولون آخرون.