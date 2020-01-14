قراصنة يخترقون أنظمة شركة بلجيكية كبرى ويطلبون فدية

علقت بورصة بروكسل تداول أسهم "بيكانول" المطورة لماكينات النسيج، اليوم الثلاثاء، بعد تعرض الشركة لاختراق إلكتروني من قبل قراصنة طالبوها بدفع فدية، وفقًا لما كشفت عنه هيئة تنظيم الأسواق المالية.

وطلبت الشركة اليوم مساعدة الوحدة الفيدرالية لجرائم الكمبيوتر في البلاد، للتعامل مع الهجوم السيبراني الذي تعرضت له الإثنين، حيث تم استهداف أنظمتها ببرمجية "الفدية" الخبيثة ما أثر سلبًا على أعمالها في بلجيكا والصين ورومانيا.

وبعد الهجوم لم تعد الشركة قادرة على الوصول إلى أنظمتها الخاصة، وتم تعطيل أغلب عمليات الإنتاج التي تتم بمساعدة الحواسيب، وطلب القراصنة من المسؤولين في الشركة سداد فدية للسماح لهم بالوصل مرة أخرى إلى الأنظمة.

ووفقًا لصحيفة "ذا بروسلز تايمز"، لم تستجب "بيكانول" لمطالب المهاجمين ولجأت إلى السلطات الأمنية، لكنها اضطرت إلى منح إجازة لنحو 1500 موظف في مدينة إبرس البلجيكية لأسباب فنية.

وتبيع "بيكانول" منتجاتها في عدد من دول العالم، مثل الولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية واليابان وتركيا، وتمتلك مراكز تدريب وخدمات في مناطق أخرى، وتقدر قيمتها السوقية بنحو 1.15 مليار يورو (نحو 1.28 مليار دولار).