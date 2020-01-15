جاويش أوغلو: حفتر لا يريد سلاما وإنما حلا عسكريا

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، إن بلاده ليست متشائمة فيما يتعلق بالملف الليبي.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن الوزير التركي قوله "لسنا متشائمين، والحقيقة هي أن حفتر لا يريد سلاما، وإنما حلا عسكريا وليس عملية سياسية".

#عاجل |تشاووش أوغلو حول الملف الليبي: لسنا متشائمين، والحقيقة هي أن حفتر لا يريد سلامًا، وإنما حلًا عسكريًا وليس عملية سياسية — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 15, 2020

​وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد أكدت أمس الثلاثاء، مغادرة قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، العاصمة الروسية موسكو دون التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار مع حكومة الوفاق الوطني.

وقالت الخارجية الروسية، ردا على سؤال عما إذا كان خليفة حفتر قد غادر موسكو دون التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار مع حكومة الوفاق الوطني: "نعم"، مؤكدة أن "موسكو ستواصل العمل مع طرفي الصراع في ليبيا، من أجل التوصل إلى تسوية".

وكانت المباحثات بين وزراء الخارجية والدفاع لروسيا وتركيا مع الأطراف الليبية، قد استمرت لأكثر من ست ساعات تقريبا، خلال المشاورات التي جرت في موسكو مع رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار.

وكان طرفا النزاع في ليبيا، قد أعلنا وقفا لإطلاق النار اعتبارا من يوم 12 يناير/ كانون الثاني، بناء على مبادرة من روسيا وتركيا، خلال لقاء جمع الرئيسين، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي في إسطنبول.

ومن المخطط، بهذا الصدد، أن تستضيف العاصمة الألمانية اجتماعا دوليا حول ليبيا في 19 يناير/كانون الثاني الحالي.