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16:17 15 يناير/ كانون الثاني 2020
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    روسيا: الدول المشاركة في مؤتمر برلين ستقدم البيان الختامي إلى مجلس الأمن

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    أعلن مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، بيتر إيليشيف، أن قادة الدول المشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا يعتزمون تقديم البيان الختامي إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إما على شكل قرار أو بيان.

    موسكو- سبوتنيك وقال إيليشيف، للصحفيين اليوم، "سيقرر ذلك الزعماء إما على شكل قرار أو بيان".

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    ألمانيا: الهدف من مؤتمر برلين أوسع من "مفاوضات موسكو"
    ووفقا للدبلوماسي فان الوثيقة لن تحتوي على معايير التهدئة في ليبيا.

    وقال "هناك دعوة لحوار سياسي شامل ، ووقف لإطلاق النار، والتقيد الصارم لحظر الأسلحة الساري. هذه الأشياء معروفة ، لكنها غير محترمة من قبل جميع الدول".

    وأعلن المستشار الإعلامي لرئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، أن فايز السراج سيشارك في مؤتمر برلين للتسوية في ليبيا.

    وقال حسن الهوني، لوكالة "سبوتنيك"، "رئيس الحكومة استلم الدعوة من ألمانيا للمشاركة في مؤتمر برلين. وهو سيشارك. ولقد بحث الموضوع صباح اليوم مع وزير الخارجية الالمانية".

    وكانت ألمانيا قد أعلنت، أمس الثلاثاء، الدول المشاركة في المؤتمر الذي دعت له في برلين حول ليبيا، المقرر عقده في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.

    وقالت الحكومة الألمانية إن برلين دعت رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، وممثلين عن الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وتركيا ومصر والصين وإيطاليا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

    وذكر بيان للحكومة: "قررت المستشارة أنغيلا ميركل بالاتفاق مع الأمين العام للأمم المتحدة توجيه الدعوة للمشاركة في المؤتمر المعني بليبيا في برلين على مستوى رؤساء حكومات ودول".

    وفقا لمجلس الوزراء، ستشارك الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والإمارات العربية المتحدة وتركيا والكونغو وإيطاليا ومصر والجزائر والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية. لكن لم يتم تحديد على أي مستوى سيتم تمثيل الدول المدرجة.

    انظر أيضا:

    السراج يعلن المشاركة في مؤتمر برلين للتسوية الليبية
    المشري: مسودة بيان مؤتمر برلين حول ليبيا تتضمن العمل ضمن 3 مسارات
    ألمانيا: الهدف من مؤتمر برلين أوسع من "مفاوضات موسكو"
    روسيا: الدول المشاركة في مؤتمر برلين ستقدم البيان الختامي إلى مجلس الأمن
    الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يشارك في مؤتمر برلين حول ليبيا
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