الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات على مواقع شمال غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الخميس شن غارة حربية موقع شمالي قطاع غزة دون وقوع إصابات أو خسائر بالأرواح.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "مروحية حربية أغارت قبل قليل على بنية تحتية تابعة لمنظمة حماس والتي تستخدم لأعمال تحت أرضية في شمال قطاع غزة".

وأضاف متحدث الجيش أن الغارة جاءت "ردا على اطلاق بالونات مفخخة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل اليوم".

#عاجل أغارت مروحية حربية قبل قليل على بنية تحتية تابعة لمنظمة #حماس والتي تستخدم لاعمال تحت أرضية في شمال قطاع #غزة.

جاءت الغارة ردًا على اطلاق بالونات مفخخة من قطاع غزة باتجاه #إسرائيل اليوم — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 16, 2020

من جانبها، لم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية عن وقوع خسائر بالأرواح بعد اتصال هاتفي من مراسل "سبوتنيك" ووزارة الصحة الفلسطينية.

يذكر أن هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أفادت مساء الخميس، بسقوط مجموعة من البالونات المتفجرة في مستوطنة أشكول، التابعة لمستوطنات غلاف قطاع غزة.

وأوردت القناة العبرية، أنه تم العثور على بالونات مربوطة بجسم مشبوه متفجر في منطقة زراعية في مستوطنة أشكول، وتم استدعاء خبراء المتفجرات للتعامل مع هذه البالونات.