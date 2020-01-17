زلزال شدته 5.3 درجة يهز جنوب المكسيك

أعلن المركز الوطني للزلازل في المكسيك، إن زلزالا شدته 5.3 درجة ضرب جنوب البلاد.

موسكو - سبوتنيك. وبحسب المركز الوطني، وقع الزلزال على بعد 10 كيلومترات جنوب مدينة سيوداد استبيك، بولاية واهاكا، وعلى عمق ثمانية كيلومترات.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن أضرار مادية أو خسائر بشرية.