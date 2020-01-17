تركيا تهاجم "منتدى غاز شرق المتوسط" في مصر: محاولات لتحقيق أحلام فارغة

هاجمت تركيا، في بيان لوزارة الخارجية، "منتدى غاز شرق المتوسط" المنعقد في القاهرة، معتبرة أنه يهدف لإبعادها عن معادلة الطاقة في شرق المتوسط.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، إن تحويل "منتدى غاز شرق المتوسط" المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة، إلى منظمة دولية، بعيد عن الواقع.

وأضاف أقصوي، بحسب وكالة "الأناضول" التركية، أن الدول الأعضاء في المنتدى اجتمعت في القاهرة، للتوقيع على ميثاق لتحويل المنتدى إلى منظمة دولية.

وأشار إلى "أن إنشاء المنتدى جاء بدوافع سياسية لإخراج تركيا من معادلة الطاقة في شرق المتوسط"، مضيفا أنه لو كان الهدف الحقيقي من المنتدى هو التعاون، لتمت دعوة كل من تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية إليه.

وأكد أن إنشاء مثل هذه التكتلات ضد تركيا وقبرص التركية، لن يساهم في تحقيق السلام والتعاون في المنطقة.

كما ذكر أن أية مبادرة تتم في شرق المتوسط دون وجود تركيا وقبرص التركية فيها، لن يكتب لها النجاح، لافتا إلى أن "هذه المبادرة دليل على أن البلدان التي تجاهلت دعوات تركيا للحوار والتعاون، لا تزال تسعى لتحقيق أحلام فارغة".

وتابع أقصوي "تركيا ستواصل بإصرار حماية حقوقها ومصالحها المشروعة في البحر المتوسط، إضافة لحقوق ومصالح القبارصة الأتراك".

وكان الاجتماع الوزاري الثالث لـ"منتدى غاز شرق المتوسط" انعقد في القاهرة، أمس الخميس، برئاسة طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية لجمهورية مصر العربية، باعتباره الرئيس الحالي للاجتماع الوزاري للمنتدى.

وحضر الاجتماع وزراء الطاقة القبرصي واليوناني والإسرائيلي والمسؤول الفلسطيني عن الطاقة، ووكيلة وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية وممثل وزيرة الطاقة الأردنية، بصفتهم رؤساء وفود الأعضاء المؤسسين لـ"منتدى غاز شرق المتوسط".

كما حضر الاجتماع أيضا ممثلو الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي. وانضم للاجتماع ممثلو الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا كضيوف.

شهد الاجتماع الخطوة الرئيسية في إطلاق الإطار التأسيسي لـ"منتدى غاز شرق المتوسط"، مما يؤكد على الانتهاء من مناقشته.