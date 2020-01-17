روسيا تدعو إيران ودول الخليج للجلوس إلى طاولة المفاوضات

دعا وزير الخارجية الروسية في حكومة تصريف الأعمال، سيرغي لافروف، إيران ودول الخليج إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات، مشيرا إلى أن هذه الدول تتفهم الحاجة لذلك.

موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف في مؤتمر صحفي حول نتائج الدبلوماسية الروسية في عام 2019: "مع الأسف، التناقضات عميقة جدا بين بعض دول الخليج وإيران. خلال اتصالاتنا مع المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومع الإيرانيين أنفسهم، أيدنا بدء الحوار فيما بينهم".

وأشار لافروف لوجود تفهم لدى جميع الأطراف لضرورة حدوث ذلك قائلا "هناك تفهم لذلك، لكننا لم نستطع حتى الآن إقناع أصدقائنا ببدء العمل".

أتت تصريحات لافرف خلال المؤتمر الصحفي السنوي لوزارة الخارجية الروسية الذي يقيمه الوزير لافروف في موسكو.

وتطرق لافروف في تصريحاته إلى عدد من القضايا الدولية والعالمية، كقضية العلاقات الإيرانية الخليجية، والملف النووي الإيراني والدور الروسي بشأن الاتفاق النووي، والتصعيد الأخير بين إيران وأمريكا، ومعاهدة "ستارت" مع الولايات المتحدة، والعلاقات الهندية الروسية، وعن الأزمات الليبية والسورية واللبنانية وغيرها من القضايا.