واشنطن تفرض عقوبات على قائد بالحرس الثوري الإيراني

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص بالشؤون الإيرانية، برايان هوك، فرض واشنطن عقوبات على اللواء بالحرس الثوري الإيراني، حسن شاهوار بور.

Today, Special Representative for #Iran Brian Hook delivered remarks. pic.twitter.com/8w6qyUpn4n — Department of State (@StateDept) January 17, 2020

واشنطن، سبوتنيك. قال هوك في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن العقوبات على شاهوار بور، جاءت بسبب إشرافه على قتل عشرات المتظاهرين الإيرانيين خلال احتجاجات العام الماضي.

وأضاف هوك في تصريحاته للصحفيين: الولايات المتحدة أدرجت شاهوار بور، القائد بالحرس الثوري الإيراني في قائمة العقوبات، بموجب المادة "7031 سي" المتعلقة بالتأشيرات.

وتابع المبعوث الأمريكي: "ارتكب شاهوار بور انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد المتظاهرين، لقد أشرف على مجزرة في حق 148 إيرانيًا أعزلًا في منطقة مشار خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.