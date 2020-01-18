الدفاع التركية تؤكد إصابة 4 من مواطنيها في تفجير قرب مقديشو

أعلنت وزارة الدفاع التركية، إصابة 4 من مواطنيها، من بين 11 شخصا أصيبوا في تفجير انتحاري بشاحنة مفخخة، في مدينة أفغوي، قرب العاصمة الصومالية مقدشيو، اليوم.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم السبت، "ندين بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف المدنيين في الصومال وأسفر عن إصابة 11 شخصا بينهم 4 مواطنين أتراك".

وتابعت الوزارة، بحسب وكالة "الأناضول"، "سنواصل الوقوف إلى جانب إخواننا الصوماليين ضد الإرهاب".

وكانت سيارة ملغومة انفجرت، اليوم السبت، مستهدفة مجموعة من المتعاقدين الأتراك، في مدينة أفجوي شمال غربي العاصمة الصومالية مقديشو.

ونقلت وكالة "رويترز" عن قال ضابط الشرطة، نور علي، القول "سيارة مفخخة مسرعة اقتحمت مكان كان يتناول فيه المهندسون الأتراك والشرطة الصومالية الغداء".