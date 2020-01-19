أردوغان يؤكد ضرورة وقف "سياسة حفتر العدوانية" لتحقيق السلام في ليبيا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه يجب ضمان قبول وقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية خلال قمة برلين، حتى تتمكن ليبيا من تحقيق السلام والاستقرار.

وتابع الرئيس التركي، خلال لقائه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، إنه جب وضع حد للموقف العدواني لحفتر من أجل تنفيذ المسار السياسي ومراحل الحل الأخرى في ليبيا.

#عاجل | #أردوغان: يجب وضع حد للموقف العدواني لحفتر من أجل تنفيذ المسار السياسي ومراحل الحل الأخرى في #ليبيا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 19, 2020

​وأضاف، بحسب وكالة "الأناضول"، "جهدنا المشترك حقق هدوءا نسبيا على الأرض ولكننا سنجني الثمار الأساسية لمبادراتنا مع انعقاد قمة برلين".

وتنعقد في برلين، اليوم الأحد، قمة حول ليبيا، تأمل منها الدول المشاركة على الأقل تثبيت الهدنة في طرابلس بين قوات حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وبين الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وسط أجواء حذرة من توقع مفرط في النتائج التي قد تتوصل إليها تلك القمة.