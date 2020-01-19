أردوغان: روسيا وتركيا أكملا اتفاق منظومة "إس 400" رغم الضغوط

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن روسيا وتركيا أكملتا "بشكل حاسم" الصفقة الخاصة بمنظومة الدفاع الجوي الصاروخي أس-400، رغم الضغوط الخارجية، في إشارة إلى رفض واشنطن للصفقة والتهديد بتأخير أو حتى إلغاء بيعها مقاتلات "إف-35" إلى أنقرة.

برلين- سبوتنيك. وقال أردوغان، خلال لقائه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، في ألمانيا على هامش مؤتمر برلين لمناقشة الأزمة في ليبيا، "على الرغم من الضغوط، أكملنا بشكل حاسم صفقة أس-400".

وأشار أردوغان إلى أهمية "مشروع مشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية في تركيا".

وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قد أعلن، قبل أيام، أنه سيتم تفعيل منظومة الدفاع الجوي الصاروخي الروسية "إس - 400" خلال نيسان/ أبريل أو أيار/مايو القادمين.

وقال أكار "سيتم تفعيل منظومة إس – 400 خلال نيسان/أبريل أو أيار/مايو القادمين".

وأكملت روسيا العام الماضي توريد أربعة كتائب من منظومة "إس-400" إلى تركيا بقيمة 2.5 مليار دولار.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن رفض بلاده شراء تركيا منظومة إس-400 الروسية للدفاع الجوي، مؤكدا أنها لا تتماشى مع منظومة دفاع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ولن تكون جزءا منها.

وطالبت واشنطن أنقرة بإلغاء الصفقة، مقابل تزويدها بنظام باتريوت الأمريكي، وهددتها أيضا بتأخير أو حتى إلغاء بيعها مقاتلات "إف-35"، وكذلك فرض عقوبات وفقًا لـقانون "كاتسا" (قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات).