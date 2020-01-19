قرقاش يشيد بجهود محمد بن زايد في استقرار ومستقبل المنطقة

ونشر أنور قرقاش في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، الأحد، أن رصيد الشيخ محمد بن زايد يعد بمثابة بوصلة سياسية وشفافة.
لا أستغرب الاهتمام السياسي والإعلامي الدولي الكبير بالشيخ محمد بن زايد فهو شخصية مؤثرة في مسيرة الإمارات التنموية وفي ملف الاستقرار والمستقبل في المنطقة.— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 19, 2020
رصيد بوخالد الكبير هو بوصلة سياسية واضحة وشفافة ترى المنطقة من منظور واقعي وتكوّن رؤيتها وفق هذا الأساس. pic.twitter.com/xvdfJ0F3Vf
وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إنه لا يستغرب الاهتمام السياسي والإعلامي الدولي الكبير بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على اعتبار أنه شخصية مؤثرة في مسيرة الإمارات التنموية، وفي ملف الاستقرار والمستقبل في المنطقة.
وأضاف قرقاش قائلا:
رصيد بوخالد الكبير هو بوصلة سياسية واضحة وشفافة ترى المنطقة من منظور واقعي وتكوّن رؤيتها وفق هذا الأساس.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)