قرقاش يشيد بجهود محمد بن زايد في استقرار ومستقبل المنطقة

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، شخصية مؤثرة في مسيرة الإمارات التنموية، وفي ملف الاستقرار والمستقبل في المنطقة.

ونشر أنور قرقاش في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، الأحد، أن رصيد الشيخ محمد بن زايد يعد بمثابة بوصلة سياسية وشفافة.

لا أستغرب الاهتمام السياسي والإعلامي الدولي الكبير بالشيخ محمد بن زايد فهو شخصية مؤثرة في مسيرة الإمارات التنموية وفي ملف الاستقرار والمستقبل في المنطقة.

رصيد بوخالد الكبير هو بوصلة سياسية واضحة وشفافة ترى المنطقة من منظور واقعي وتكوّن رؤيتها وفق هذا الأساس. pic.twitter.com/xvdfJ0F3Vf — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 19, 2020

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إنه لا يستغرب الاهتمام السياسي والإعلامي الدولي الكبير بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على اعتبار أنه شخصية مؤثرة في مسيرة الإمارات التنموية، وفي ملف الاستقرار والمستقبل في المنطقة.

وأضاف قرقاش قائلا:

رصيد بوخالد الكبير هو بوصلة سياسية واضحة وشفافة ترى المنطقة من منظور واقعي وتكوّن رؤيتها وفق هذا الأساس.