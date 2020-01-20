بعد قراري كولومبيا وهندوراس... نتنياهو يوجه رسالة لدول العالم

وكتب أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، على حسابه على تويتر: "رئيس الوزراء نتنياهو يرحب بقيام كولومبيا وهندوراس بتصنيف حزب الله منظمة إرهابية".

رئيس الوزراء نتنياهو يرحب بقيام كولومبيا وهندوراس بتصنيف #حزب_الله منظمة إرهابية وقال: كولومبيا وهندوراس انضمتا اليوم إلى إسرائيل والولايات المتحدة في كفاحنا ضد الإرهاب العالمي. هذه هي خطوة هامة وأدعو دولا أخرى إلى الانضمام إلى هذه الخطوة. — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) January 20, 2020

​وأضاف جندلمان بأن نتنياهو قال "كولومبيا وهندوراس انضمتا اليوم إلى إسرائيل والولايات المتحدة في كفاحنا ضد الإرهاب العالمي. هذه هي خطوة هامة وأدعو دولا أخرى إلى الانضمام إلى هذه الخطوة".

واليوم قال نائب وزير الأمن في هندوراس إن "حكومة بلاده أعلنت رسميا تصنيفها لجماعة حزب الله بأنها منظمة إرهابية"، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وأضاف سوازو: "نعلن حزب الله منظمة إرهابية وسندرجه في سجل للأشخاص والمؤسسات التي لها صلة بالأعمال الإرهابية وبتمويلها".

وقال أليخاندرو جياماتي رئيس غواتيمالا الجديد، الأسبوع الماضي إنه يعتزم، أيضا تصنيف حزب الله جماعة إرهابية إضافة إلى إبقاء سفارة بلاده لدى إسرائيل في القدس.

ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، قرار حكومة هندوراس بأنه "خطوة مهمة في الحرب العالمية على الإرهاب" وقال إنه استند إلى خطوات مماثلة اتخذتها في الأشهر الماضية بريطانيا والأرجنتين ودول أخرى.

وأضاف "أحيي حكومة هندوراس على قرارها المهم بإعلان حزب الله منظمة إرهابية وفرض عقوبات عليه".