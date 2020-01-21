جاويش أوغلو يشيد بتقديم حفتر أسماء ممثليه في اللجنة العسكرية الليبية

أشاد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، بتقديم قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، لأسماء ممثلي الجيش الليبي في اللجنة العسكرية الليبية المنبثقة من مؤتمر برلين، مشددا على أهمية اجتماع هذه اللجنة للحفاظ على وقف إطلاق النار على الأرض.

دافوس - سبوتنيك وقال أوغلو، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء "من الجيد أن الجميع أعربوا عن دعمهم لوقف إطلاق النار وتقديم مزيد من الجهد، ومن الجيد أيضا أن حفتر قدم أسماءه لهذه اللجنة [العسكرية]"، مضيفا "عقد الاجتماع الأول لهذه اللجنة أمر ضروري للحفاظ على وقف إطلاق النار، لكننا بحاجة إلى تسريع العملية السياسية".

وتابع أوغلو "الآن لدينا وقف لإطلاق النار، وعلينا البناء عليه، يجب أن يكون وقف إطلاق النار أمرا مستداما في المقام الأول، ثم نحتاج إلى تسريع العملية السياسية للوصول إلى تسوية مستدامة، يجب أن تستعد البلاد للانتخابات"، مؤكدا "تركيا ستستمر في بذل الجهد من أجل استمرار وقف إطلاق النار، ودعم العملية السياسية".

كما أكد أوغلو استمرار أنقرة في دعم حكومة الوفاق الوطني، وقال "لدينا اتفاق مع الليبيين حول التعليم والتدريب، وهذا ما نفعله الآن وهو جهد مشروع".

واستضافت برلين، يوم الأحد الماضي، مؤتمرا دوليا حول ليبيا بمشاركة روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا ومصر والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ودول أخرى. وحضوره رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، رغم أنه لم يكن بالإمكان مرة أخرى، تنظيم محادثات مباشرة بينهما.

وأصدر المشاركون بيانا ختاميا دعوا فيه إلى تعزيز الهدنة في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا، كما أعلنت الأمم المتحدة أنه تم الاتفاق خلال المؤتمر على تشكيل لجنة عسكرية مكونة من 5 أشخاص من كل طرف بصيغة (5+5)، تعمل على وقف إطلاق النار وإخراج المقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.

وأتى مؤتمر برلين بعد أيام من اجتماع عقد في موسكو تناول الموضوع الليبي بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا.