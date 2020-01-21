ترامب يكشف عن علاقته مع الرئيس الصيني

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن علاقة بلاده مع الصين لم تكن أفضل حالًا مما هي عليه اليوم، مضيفا أن علاقته بالرئيس الصيني ممتازة.

وقال ترامب خلال كلمته بمنتدى دافوس الاقتصادي "علاقتنا مع الصين لم تكن أفضل حالًا مما هي عليه اليوم، وعلاقتي الشخصية بالرئيس الصيني ممتازة".

كما أشار ترامب إلى أن "المحادثات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق التجارة مع الصين ستبدأ قريبا".

هذا وبدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ عامين، ممارسة ضغوط على الصين، حتى تجري تغييرات شاملة في سياساتها بشأن حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، إلى الشركات الصينية والمنح الصناعية والوصول إلى السوق.وتنفي الصين دوما الاتهامات الأمريكية بأنها تعمد إلى ممارسات تجارية غير عادلة، وتعهدت بالرد على الإجراءات العقابية الأمريكية بتدابير مماثلة، وهو ما أدى إلى احتدام الحرب التجارية بين البلدين.

وبعد عامين من الحرب التجارية "الضروس"، توصلت الولايات المتحدة والصين، يوم الأربعاء الماضي، إلى اتفاق تجاري، في خطوة وصفت بـ"الهدنة" بين الاقتصادين الكبيرين، لاسيما أن النزاع صار يرخي بظلاله على نمو الاقتصاد العالمي.