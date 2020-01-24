الكرملين: التصويت العام على تعديل الدستور ليس اجراء سهلا وسيحدد بخيارين

أعلن المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، اليوم الجمعة أن التصويت العام على تعديل الدستور الروسي ليس اجراء سهلا وسيحدد بخيارين هما "مع" أو "ضد".

وقال بيسكوف بهذا الصدد "سيتم توضيح إجراءات وتوقيت هذا التصويت حيث يجري تطويرهما بالفعل الآن".

وتابع قائلا: "هذا التصويت ليس إجراء شكليا بسيطا وسيكون تصويتا بجواب نعم أو ضد".

هذا وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد اقترح يوم 15 كانون الثاني/ يناير الجاري، إجراء بعض التعديلات على الدستور الروسي، مشيراً في رسالته السنوية إلى الجمعية البرلمانية الفيدرالية إلى أن دستور روسيا الاتحادية ينبغي أن يحظى بالأولوية على القانون الدولي. كما دعا بوتين المواطنين الروس للتصويت على مجموعة التعديلات الدستورية المقترحة. ومن بين تلك التعديلات أقترح بوتين، أن يقوم البرلمان الروسي بتحمل مسؤولية أكبر عند تشكيل الحكومة الروسية.