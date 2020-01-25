"حركة الشباب" تسيطر على بلدة وسط الصومال وقائد بعثة "أميصوم" يصل جوبا

نفذ مقاتلون من "حركة الشباب" هجوما اليوم السبت، على بلدة فرلباح على بعد 45 من مدينة بلدوين بولاية هرشبيلي.

وبحسب التقارير الواردة من منطقة الاشتباكات والتي نقلها موقع "الصومال الجديد" فقد تمكن مسلحو الحركة من الاستيلاء على البلدة بعد اشتباكات عنيفة مع القوات الصومالية.

وجمع المسلحون المواطنين في الميدان وألقوا عليهم خطابا من قبل عناصر الحركة، فيما لم يصدر أي تصريح رسمي من إدارة هرشيبلي حول الموضوع.

ومن جهة أخرى وصل صباح اليوم قائد بعثة قوات الإتحاد الإفريقي "أميصوم" الجنرال تيغابو ييلما على رأس وفد عسكري، إلى مدينة دوبلي التابع لإقليم جوبا السفلية.

وعقد الجنرال اجتماعا مع قادة القاعدة والضباط وقام بزيارة تفقدية للقوات الكينية العاملة ضمن قوات حفظ السلام، وحثّ الجنود على مضاعفة جهوده في مكافحة "ميليشات الشباب".