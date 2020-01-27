الأمن العام الإسرائيلي يعلن تفكيك خلية تجسس لصالح "حماس"

أفادت إذاعة "كان" الإسرائيلية الرسمية، اليوم الاثنين، بأن الشاباك "اعتقل فلسطينيين اثنين يحملان الجنسية الإسرائيلية جندتهم حماس لجمع معلومات عن الجيش الإسرائيلي، قاما بتصوير مواقع للجيش في وسط البلاد ومواقع القبة الحديدية ومنشآت أمنية، ونقلا معلومات عن إطلاق الصواريخ وتصوير مواقع سقوطها".

وجاء في بيان صادر عن جهاز الشاباك أن "حماس جندت مواطنين إسرائيليين يدعيان رامي العامودي ورجب دقة لغرض جمع معلومات استخبارية أمنية داخل البلاد تمهيدا لارتكاب عمليات إرهابية ضد أهداف ومصالح إسرائيلية".

وتابع "وتم الإيعاز إلى المدعو دقة بتصوير قواعد عسكرية ومنشآت تابعة للشرطة ومواقع لمنظومات القبة الحديدية ومكان سقوط قذائف صاروخية خلال التصعيد الأمني الأخير".

وأضاف "استغلت حماس كون الاثنين يقطنان مع عائلتيهما في القطاع في الماضي ويحملان الجنسية الإسرائيلية علما بأن والدتيهما يهوديتان إسرائيليتان".

وأوضحت هيئة البث أنه "قدمت إلى المحكمة المركزية في اللد بحق الاثنين لائحتا اتهام تنسبان إليهما ارتكاب جرائم أمنية خطيرة".