روسيا تعلن عدم تسجيل حالات إصابة بفيروس "كورونا"

أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة في مجال حقوق المستهلك، اليوم الأربعاء، أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بعدوى الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا المستجد" في روسيا وفقا لأحدث البيانات.

موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي للهيئة في بيان: "لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس "كورونا المستجد"، مضيفا أنه "خلال فترة الرصد، تم التعرف على 139 مرضى يحملون علامات إصابات التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية الحادة".

كما أشار المكتب الصحفي في البيان إلى أنه بدءا من يوم أمس الثلاثاء، تجري الهيئة في المطارات فحصا طبيا لجميع السياح الروس العائدين من الصين، للكشف عن احتمال الإصابة بالالتهاب الرئوي الناجم عن الفيروس التاجي، موضحا أن هذه الإجراءات قوبلت من جانب الروس بالتفهم والتعاون.

وكانت السفارة الروسية في الصين أعلنت، يوم أمس الثلاثاء، أنها تبحث مع السلطات المحلية إمكانية إجلاء مواطنين روس من إقليم ووهان بؤرة تفشي فيروس كورونا القاتل، مشيرة إلى أن بكين تفضل حتى الآن عدم مغادرة أي شخص الإقليم.

وأعلن عدد من شركات الطيران الروسية، يوم الاثنين، تعليق رحلاتها إلى الصين بسبب انتشار الفيروس القاتل.

وزارة الخارجية الصينية أعلنت، اليوم الأربعاء، أن بكين ستتعاون مع الدول التي تصر على إجلاء رعاياها من مدينة ووهان المغلقة تحت الحجر الصحي.

وفي وقت سابق، أعلنت سلطات الصحة الصينية ارتفاع حالات الوفاة جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد)، وأن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكدة في البلاد بلغ 5974 حالة، من بينهم 132 حالة وفاة.