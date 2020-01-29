الحزب الحاكم في تركيا: أنقرة تواصل السعي لإقامة دولة فلسطين عاصمتها القدس

علق المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية"، الحاكم في تركيا، على خطة السلام الأمريكية، التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب، المعروفة باسم "صفقة القرن" الخاصة بتسوية الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال عمر جليك إن "خطة السلام المزعومة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هي خطة احتلال تتجاهل كافة المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني"، بحسب وكالة "الأناضول".

وأضاف، في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة أنقرة اليوم الأربعاء، "خطة السلام المزعومة تعد الفلسطينيين بآلية لتشكيل إدارة تحت الاحتلال وبتوجيه من إسرائيل".

وتابع "أنقرة ستواصل السعي من أجل إقامة دولة فلسطين على الأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، أمس الثلاثاء، خطة السلام المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسفراء عمان والإمارات والبحرين.

وجاء في خطة ترامب أنه "ستعترف صفقة القرن بإسرائيل دولة يهودية، والعمل على حل الدولتين، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والاعتراف بسيادة إسرائيل على غور الأردن، وتقديم استثمارات بقيمة 50 مليار دولار للدولة الفلسطينية".