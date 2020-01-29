الرئاسة التركية تدعو المجتمع الدولي إلى رفض "صفقة القرن"

أصدرت الرئاسة التركية، اليوم الأربعاء، بيانا للتعليق على "صفقة القرن" التي أعلنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لتسوية النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن بلاده "ترفض خطة السلام المزعومة التي أعلنت عنها الولايات المتحدة الأمريكية حول فلسطين".

وتابع قالن "إنها خطة أحادية الجانب تتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني"، مضيفا "هي خطة احتلال جديدة تتجاهل وجود وتاريخ الشعب الفلسطيني"، بحسب وكالة "الأناضول".

وأضاف "نرفض هذه الخطة الأحادية التي تتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني والقانون الدولي".

كما أكد على "ضرورة إنهاء إسرائيل سياسات الاحتلال في المنطقة، من أجل تحقيق السلام والأمن"، داعيا المجتمع الدولي إلى رفض خطة ترامب "التي تقضي على حل الدولتين وترسّخ الاحتلال إلى الأبد".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، أمس الثلاثاء، خطة السلام المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسفراء عمان والإمارات والبحرين.

وجاء في خطة ترامب: "ستعترف صفقة القرن بإسرائيل دولة يهودية، والعمل على حل الدولتين، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والاعتراف بسيادة إسرائيل على غور الأردن، وتقديم استثمارات بقيمة 50 مليار دولار للدولة الفلسطينية".