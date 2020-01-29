أول رد فعل من أمير قطر بعد إعلان ترامب عن صفقة القرن

وبحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا" أجرى أمير البلاد اتصالا هاتفيا مع أخيه رئيس دولة فلسطين الشقيقة، جرى خلاله استعراض مستجدات الأوضاع في فلسطين".

وأكد الشيخ تميم خلال الاتصال "موقف دولة قطر الثابت والداعم لفلسطين وشعبها الشقيق وأهمية وحدة الصف الفلسطيني لمواجهة التحديات وإنهاء حالة الانقسام".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء عن "خطته للسلام" في البيت الأبيض بحضور رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيانين نتنياهو، وهي الخطة المعروفة بصفقة القرن.

وأعلنت أمس الأربعاء دولة قطر، موقفها من خطة السلام الأمريكية لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المعروفة بـ "صفقة القرن"، والتي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الثلاثاء.

سمو أمير البلاد المفدى يجري اتصالا هاتفيا مع أخيه فخامة رئيس دولة فلسطين الشقيقة، جرى خلاله استعراض مستجدات الأوضاع في فلسطين، وأكد سموه موقف دولة قطر الثابت والداعم لفلسطين وشعبها الشقيق وأهمية وحدة الصف الفلسطيني لمواجهة التحديات وإنهاء حالة الانقسام.#قنا pic.twitter.com/uQuzTb7L0t — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 29, 2020

بحسب صحيفة "الراية" القطرية، "رحبت دولة قطر بجميع الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والمستدام في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأعربت قطر عن تقديرها لمساعي الإدارة الأمريكية الحالية لإيجاد حلول للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، طالما كان ذلك في إطار الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، "إنه من الضرورة بمكان التأكيد أن نجاح أية مبادرة قائمة أو مستقبلية لحل هذا الصراع الذي دام لأكثر من سبعة عقود يبقى منوطا بانخراط طرفي الصراع الأساسيين في مفاوضات جدّية ومباشرة على أساس الشرعية الدولية، وما كان متناسبا في مختلف المبادرات الأمريكية التي جاءت في سياق الوساطة مع تلك الشرعية".