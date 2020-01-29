الجيش السوري يحرر بلدة "معردبسة" الاستراتيجية متابعا تقدمه باتجاه مدينة "سراقب"

سيطرت وحدات من الجيش السوري، اليوم الأربعاء، على بلدة "معردبسة" الاستراتيجية، على الطريق الدولي (حلب دمشق)، بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وقال مراسل سبوتنيك في ريف إدلب، أن الجيش السوري واصل عمليته العسكرية بريف إدلب الجنوبي، وتمكنت من السيطرة على بلدة "معردبسة" الاستراتجية (جنوب مدينة سراقب بنحو 8 كم)، والتي تشكل عقدة تقاطع طرق إمداد مسلحي "جبهة النصرة" و"أجناد القوقاز" وحلفائهما.

وأشار المراسل إلى، أن "معردبسة" تقع على مفترق طرق تصل إلى سراقب شمالا، ومعرة النعمان جنوبا، وأريحا غربا، كما تمتد إلى أقصى الريف الشرقي لمحافظة إدلب وصولا إلى تل طوقان ومنطقة أبوالضهور التي تعد معقل "إمارة القوقاز" في سوريا.

وأكد المراسل أن العمليات العسكرية للجيش السوري استمرت ليل الأربعاء، وأسفرت عن سيطرته "معردبسة" شمال بلدة خان السبل، بعد اشتباكات عنيفة مع المجموعات المسلحة في المنطقة.

وأكد المراسل، أن وحدات الجيش السوري باتت تفصلها حوالي 8 كم عن مدينة سراقب من الجهة الجنوبية وذلك بعد السيطرة على بلدة معردبسة.