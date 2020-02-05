سفير روسيا: إيران هي من تقرر إمكانية امتلاك "إس 400"

قال السفير الروسي لدى إيران، تيغيران ليفان دجاغاريان، اليوم الأربعاء، إن طهران مهتمة بالمعدات العسكرية الروسية، مشيرا إلى أنها من يقرر إمكانية امتلاك منظومة "إس -400" من عدمها.

طهران- سبوتنيك. وقال دجاغاريان، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول ما إذا كانت طهران راغبة في امتلاك المعدات العسكرية الروسية، "نعم، بالطبع، لأن معداتنا العسكرية تعتبر الأفضل في العالم والأرخص في العالم"، غير محدد نوع هذه المعدات.

وأشار السفير الروسي، في الوقت نفسه، إلى أن موسكو تلتزم في مجال التعاون العسكري التقني مع طهران بالقيود المفروضة على إيران وفقا للقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن 2231.

وأضاف دجاغاريان، معلقا على إمكانية حصول إيران على منظومات الدفاع الصاروخية الروسية "إس-400"، "إن هذه القيود مؤقتة حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وطهران هي نفسها من يقرر هذا المسألة".