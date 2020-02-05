طائرة تنشطر إلى 3 أجزاء في مطار إسطنبول وإجلاء الركاب من بين الشقوق... بالفيديو

خرجت طائرة ركاب عن مسارها عند هبوطها في مطار إسطنبول وانشطرت إلى 3 أجزاء.

وأفادت وسائل إعلام محلية بتحطم الطائرة إثر خروجها عن مدرج في مطار صبيحة غوكشن بإسطنبول وتم إخلاء جميع الركاب.

وذكرت قناة "أن تي في" الإخبارية أن طائرة الخطوط الجوية "بيجاسوس" كانت تصل إلى مطار صبيحة غوكشن بإسطنبول قادمة من مدينة إزمير في بحر إيجة في طقس رطب للغاية، وأظهرت صورا للطائرة التالفة والنيران مشتعلة بداخلها.

وأظهرت لقطات تلفزيونية جسم الطائرة وقد لحقت به أضرار جسيمة، حيث تم إجلاء الركاب من خلال الشقوق.

حسب "أسوشيتد برس" يبدو أن جسم الطائرة قد انقسم إلى ثلاث قطع.

A Pegasus airlines aircraft has crashed off the end of the runway at Istanbul Sabiha Gocken Airport. Injuries currently unknown. https://t.co/2kRQ3MS8Te pic.twitter.com/AaiFLv4x55 — Breaking Aviation News (@breakingavnews) February 5, 2020

وكما أفاد تلفزيون "إن تي في" فإن الطائرة اشتعلت فيها النيران بعد انزلاقها لكنها انقذت منذ ذلك الحين.

وقالت وزارة النقل إن 177 راكبا كانوا على متن الطائرة لكنها تقول إن أحدا لم يمت في الحادث. ولم تكن هناك إفادة عن الإصابات.

Plane splits in three after skidding off Istanbul runway #sabihagökcenpic.twitter.com/DTQ2lgmQTE — Dhungel (@DhungelDE) February 5, 2020

وقالت الوزارة إن الحادث كان نتيجة "هبوط عنيف".

وقال الوزير تورهان إن الطائرة كانت تقل 177 راكبا وستة من أفراد الطاقم من مقاطعة إزمير بغرب تركيا. وقال حاكم إسطنبول علي يرليكايا على موقع تويتر إن فرق الاستجابة لحالات الطوارئ تعمل على إجلاء الركاب.

وأظهرت لقطات على وسائل الإعلام التركية أن جسم الطائرة، وقسم منه بالقرب من الذيل، قد انفصل. وتم نقل الركاب بينما كانت الطائرة مستلقية العشب بجوار المدرج.

وأظهرت لقطات في وقت سابق جزءا من الخارج من الطائرة اشتعلت فيها النيران.