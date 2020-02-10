تركيا تعلن عن مقتل 5 عسكريين وإصابة 5 آخرين بنيران الجيش السوري

وقالت قناة "إن تي في" نقلا عن بيان لوزارة الدفاع التركية " قتل خمسة من جنودنا وأصيب خمسة آخرون في قصف من قبل النظام السوري في منطقة إدلب".

يتبع...