قرية فرنسية تحتفل سنويا بذكرى الثورة الإيرانية... ما قصتها؟

ويقيم في هذه القرية التي تقع على بعد 35 كم جنوب غربي العاصمة باريس، عدد من أنصار الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكانت ملجأ لآية الله الخميني بعد نفيه 14 عاما في العراق وتركيا وفرنسا.

© AP Photo / Francois Mori عمال في موقع المنزل الذي أقام فيه الأمام الخميني في قرية نوفل لوشاتو يجهزون للاحتفال بذكرى الثورة- التقطت في 2019

وتقيم جميعات مناصرة للثورة الإيرانية احتفالات سنوية في هذه القرية بدعم من السفارة الإيرانية بباريس.

وبحسب موقع "الإمام الخميني" تعتبر قرية نوفل لوشاتو في تاريخ ايران "رمزاً لثورة عظيمة"، كونها كانت آخر مقر للخميني قبل عودته المنتصرة إلى إيران في الأول من فبراير/ شباط عام 1979 ليقود الثورة على نظام الشاه.

📽 نشرت وسائل إعلام إيرانية مقطع فيديو يُنشر لأول مرة لـ #الإمام_الخميني، خلال فترة إقامته في فرنسا في بلدة نوفل لوشاتو، حيث نفي إلى فرنسا في ٦ تشرين أول ١٩٧٨ ومن ثم عاد لإيران ليقود الثورة الإسلامية التي غيرت وجه العالم. pic.twitter.com/OVxbE0snxt — iBra 💉 إبرة ® (@ib_reb) October 6, 2019

​ويشير الموقع إلى أن الخميني مع ضغوط نظام الشاه المتزايدة عليه اضطر إلى المغادرة متوجها إلى الكويت، إلاّ أن الحكومة الكويتية واستجابة لرغبة الحكومة الإيرانية حالت دون دخوله أراضيها مما اضطره في النهاية التوجه إلى باريس.

ويضيف الموقع عندما وصل قائد الثورة الإيرانية الى باريس، أقام في منزل أحد الإيرانيين في محلة كشان، غير أن موقعية المنزل والحشود الكبيرة التي كانت تأتي للقاء الخميني وأمور أخرى، أدّت إلى أن يطالب الخميني بتغيير مكان إقامته.

وتابع "لم يمض سوى يومين حتى رحبّ أحد الإيرانيين المقيمين في نوفل لوشاتو بحرارة بإقامة الخميني في منزله، ليتولى قيادة الثورة الإيرانية من هناك".

وبالفعل انتقل الخميني إلى القرية وأقام فيها 116 يوما، ومنها قاد ثورته على نظام الشاه، وعاد إلى إيران بعد 15 عاما من النفي القسري قضاها ما بين تركيا والعراق وفرنسا، ونجحت الثورة الإيرانية في إزاحة الشاه، وتحتفل إيران اليوم بالذكرى الـ41 لانتصار ثورتهم.

© AFP 2019 / Thierry Campion في 1 فبراير 1979 آية الله روح الله الخميني يجلس داخل الطائرة المستأجرة في باريس قبل العودة إلى إيران بعد 14 عاما من المنفى

وينقل موقع "فرنس 24" عن أحد الأشخاص الذين كانوا يقيمون بجوار منزل الخميني في قرية نوفل لوشاتو، وهي سيدة تدعى كورين (69 عاما) ولا تزال تحفظ بذكريات من تلك المرحلة. وتقول "لم يتسببوا بأي ازعاج لأحد. كنا نعتقد أن الأمر لا يتعدى وجود زعيم روحي في المكان. لم نكن نعي أبدا أنه الشخص الذي سينجح في الإطاحة بالشاه".

ويقول مراسل لفرانس برس الذي كان موجودا في نوفل لوشاتو في كانون الثاني/ يناير 1979، واصفا الحماسة التي كانت تسود حديقة المنزل الذي كان يقيم فيه الخميني، كان "عشرات الإيرانيين الآتين من مختلف الدول الأوروبية يجتمعون مع الخميني مرتين في اليوم".

Celebrations started across #Iran on 41st anniversary of arrival of late founder of Islamic Republic Ayatollah Ruhollah Khomeini in Tehran from Paris on February 1, 1979, that led a nationwide uprising which culminated in victory of Islamic Revolution ten days later pic.twitter.com/Au4EpZNJJF — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) February 1, 2020

​ويضيف كان أنصار الخميني يتجمعون في منزل مجاور لتسجيل آلاف النسخ من أشرطة تحمل كلام الخميني، على أن تسجل لاحقا عبر اتصالات هاتفية بين فرنسا وايران لتوزيعها هناك.

وفي تقرير لموقع فرنس برس، العام الماضي تحدث حميد مردخاني المستشار الأول في السفارة الإيرانية في باريس، عن رمزية المنزل والقرية فيقول: "صورة الإمام جالسا تحت شجرة تفاح لا تزال حية بالنسبة إلينا".

© AP Photo / Francois Mori العلم الإيراني معلق على شجرة التفاح التي كان يصلي تحتها روح الله الخميني عندما كان مقيما في قرية "نوفل لوشاتو" الفرنسية

وتعرف الثورة الإيرانية بأنها الثورة التي حركتها أشرطة الكاست، نسبة إلى الأشرطة التي كانت توزع في إيران سرا وعليها خطب الخميني والتي كانت تدعو لإسقاط حكم الشاه والثورة على نظامه.

المفارقة أن المنزل الذي كان يقيم فيه الخميني وأنصاره في "نوفل لو شاتو" لم يبق الكثير منه الآن بعد 41 عاما، على انتصار الثورة، فالمنزل دمره انفجار في إحدى ليالي شباط/ فبراير 1980.