هزاع المنصوري يقدم شرحا تفصيليا لرحلته إلى الفضاء

شرح تفصيلي عن رحلته قدمه هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي يصل إلى المحطة الدولية، وذلك خلال مؤتمر "واجهة التعليم" ومؤتمر "الشباب في الشرق الأوسط لعام 2020" ، الذي اختتم أعماله اليوم في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأكد المنصوري أنه: "لا للمستحيل في دولة الأمارات"، موجها حديثه للشباب الإماراتي الذي وصفه بالمحظوظ، كما هو الشعب الإماراتي. وقال المنصورة: "لدينا قادة سخّروا لنا كل الإمكانات للنجاح، وأقول للشباب في الإمارات والوطن العربي، الأمل موجود ونحن في دولة الإمارات عندنا فرص في كل المجالات."

وتابع المنصوري بقوله: "كان للشيخ زايد، طيب الله ثراه، رؤية واهتمام بقطاع الفضاء، وربما حلم أن يكون للإمارات رواد فضاء، والحلم أصبح حقيقة، وكلمات الشيخ زايد وطموحه يتحقق اليوم، وأتمنى لو كان الشيخ زايد بيننا لقلت له عيال زايد حققوا حلمك الذي بدأ منذ أربعين سنة".

وأشار إلى أن مهمة أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية اندرجت ضمن برنامج "الإمارات لرواد الفضاء" الذي يشرف عليه مركز محمد بن راشد للفضاء، ويعد أول برنامج متكامل في المنطقة العربية يعمل على إعداد كوادر وطنية تشارك في رحلات الفضاء المأهولة للقيام بمهام علمية مختلفة، تصبح جزءا من الأبحاث التي يقوم بها المجتمع العلمي الدولي من أجل ابتكار حلول للعديد من التحديات التي بدورها تساعد في تحسين حياة البشر على سطح الأرض.