تركيا: نتعامل بجدية مع أي بلاغات تتعلق بأمن سفارة روسيا في أنقرة

أعلن المتحدث باسم الخارجية التركية، أن سلطات بلاده تتخذ الإجراءات اللازمة من أجل حراسة الدبلوماسيين الروس بعد التهديدات التي تلقاها السفير الروسي في أنقرة، أليكسي يرخوف.

أنقرة - سبوتنيك وكان السفير الروسي في أنقرة قد أعلن، لراديو " سبوتنيك " تركيا، أن تفاقم الوضع في إدلب السورية أدى إلى تأجيج موجة من معاداة روسيا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه شخصيا تلقى تهديدات.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، لوكالة "سبوتنيك"، في هذا الصدد، "تتخذ السلطات المختصة لدينا جميع التدابير اللازمة على مدار الساعة فيما يتعلق بأمن السفارة الروسية في أنقرة وجميع المباني القنصلية الموجودة على أراضي البلاد، وكذلك الدبلوماسيين وأسرهم".

وأضاف "نتعامل بجدية مع أية إخطارات وطلبات ترسلها السفارة الروسية في أنقرة إلى الوزارة فيما يتعلق بأمن مكاتبها أو دبلوماسييها".