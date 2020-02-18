أمير قطر يناقش مع سكرتير مجلس الأمن الروسي العلاقات الثنائية

استقبل أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، وتباحثا بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

موسكو - سبوتنيك. وقال السكرتير الصحفي لمجلس الأمن الروسي، يفغيني أنوشين، للصحفيين: "تمت مناقشة نطاق واسع من مسائل العلاقات الروسية القطرية، بما فيها في مجال الأمن والتعاون الاقتصادي".

وأضاف المتحدث بأنه تم التطرق أيضاً خلال اللقاء، الذي جرى في الدوحة، إلى مسألة التفاعل في إطار الاتحادات والمنتديات الدولية.

ويقوم سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، بزيارة رسمية إلى الدوحة، تدوم ليومين، سيجري خلالها مشاورات ثنائية مع الجانب القطري حول الأمن.