بومبيو يعلن تقديم 8 ملايين دولار للعمليات التجارية في إثيوبيا والصومال وكينيا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستقدم 8 ملايين دولار للعمليات التجارية في إثيوبيا والصومال وكينيا.

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأثيوبي، غيدو أنداراجاشيو، "سعيد أن نعلن عن تقديم 8 ملايين دولار للعمليات التجارية في إثيوبيا والصومال وكينيا".

وتابع بومبيو أن "إصلاحات [رئيس الوزراء الأثيوبي] أبي أحمد مشجعة للشركات الأميركية على الاستثمار".

وأضاف أن "هذه الإصلاحات في إثيوبيا جاءت من الإثيوبيين ولم تأت من الخارج".

واجتمع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، وغيره من المسؤولين، اليوم الثلاثاء، في إثيوبيا.

واستقبل آبي بومبيو وزوجته لدى وصولهما ثم ذهبوا لتناول الغداء، وذلك بحسب وكالة "رويترز".