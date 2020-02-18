وزير دفاع إيطاليا يعرب عن ثقته في ضرورة زيادة تعاون الناتو مع روسيا

أعرب وزير الدفاع الإيطالي، لورنزو غويريني، عن ثقته في الحاجة إلى زيادة تعاون الناتو مع كبار اللاعبين، بما في ذلك روسيا.

روما- سبوتنيك وقال غويريني، عقب اللقاء الإيطالي-الروسي، في صيغة 2+2، اليوم الثلاثاء، "أخبرت زميلي [وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو] أن مشروع الناتو الأوروبي هو أساس هيكلنا الأمني. نحن أيضًا على ثقة تامة بضرورة تطوير حوار فعال وواضح وملموس مع الجهات الفاعلة الرئيسية على الساحة الدولية، حتى يتم احترام المصالح الاستراتيجية لبلدنا".

وأضاف غويريني "تعد موسكو أحد المشاركين الرئيسيين في هذا الحوار. بالنسبة لبلدنا، من المستحيل عدم مراعاة دور موسكو في هذا الاتجاه. يجب أن يكون من الواضح أنه في إطار الناتو، تدعم إيطاليا دائمًا الدور الروسي".

وبعد انقطاع دام سبع سنوات تقريبا منذ أغسطس/ آب 2013 بحث وزراء خارجية ودفاع روسيا وإيطاليا في صيغة "2+2" في روما اليوم الثلاثاء، قضايا تتعلق بالاستقرار الاستراتيجي مثل الحد من التسلح والعلاقات الروسية مع حلف شمال الأطلسي والملفين الليبي والسوري، وتعمل الصيغة منذ عام 2009.