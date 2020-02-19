"الاتصالات السعودية" تتهم شركة أمريكية بالابتزاز

وأوضحت الشركة، بحسب موقع قناة "العربية" السعودية، إن إحدى الشركات تواصلت معها وزعمت وجود مخالفات في شعار stc الجديد، والذي يعتبر جزءا من سمتها الكليّة.

وأشارت إلى أنه "بعد الأخذ والرد مع هذه الشركة تبين أن ادعاءها لا يعدو كونه محاولة تحقيق مكاسب مالية بالمقارنة بين الشعارين وهدفه الأساس الابتزاز ومحاولة الانتفاع الذي لن تقبله المجموعة ولن تتهاون في التعاطي معه".

وأكدت المجموعة أن "حفظ حقوق المجموعة ومساهميها هو الأساس، ولن تتنازل المجموعة عن أي حق قانوني لها".

وشددت على أنها "واثقة من سلامة موقفها القانوني وأن تصميم الشعار الجديد حق أصيل تملكه ويكفله النظام وجزء لا يتجزأ من سمتها".

ولفتت "stc" إلى أن مشروع السمة الجديدة استغرق العمل عليه أكثر من 18 شهراً قبل الإطلاق الرسمي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ومستمر.

وأشارت إلى أن "السمة ليست مجرد شعار، بل كل ما يتعلق بالهوية البصرية والتجربة التي تخلق العلاقة الحسية، وما سبق ذلك من تحضير وتطوير رقمي غير مسبوق لإثراء تجربة العميل".