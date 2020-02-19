البنك المركزي الصيني يرى تأثيرا محدودا على الاقتصاد من فيروس كورونا

قال البنك المركزي الصيني، اليوم الأربعاء، إن تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد سيكون محدودا لأن الوباء لم يغير الأساسيات الاقتصادية للبلاد.

ذكر بنك الشعب الصيني (PBOC)، بحسب وكالة "رويترز"، أنه سيساعد في جهود مكافحة الفيروسات من خلال تقديم الائتمان، بما في ذلك عن طريق تقديم قروض أو أسعار فائدة ملائمة للشركات المشاركة في السيطرة على الوباء.

وفي تقريره عن تنفيذ السياسة النقدية للربع الرابع، ذكر البنك أنه سيحافظ أيضا على استقرار عملة اليوان ويحافظ على سياستها النقدية الحكيمة لضمان الاستقرار المالي.

وكان المتحدث الرسمي باسم اللجنة الحكومية لشؤون الصحة في الصين، مي فنغ قد أعلن، اليوم الأربعاء، أن الإحصائيات الأخيرة تظهر أن الوضع الوبائي في إقليم هوبي، بؤرة تفشي فيروس كورونا، أصبح تحت السيطرة، وأن عدد المرضى الذين تعافوا يتزايد.

وقال مي فنغ، في مؤتمر صحفي: "في 18 شباط/ فبراير، في هوبي، باستثناء ووهان، تجاوز عدد المرضى، الذين خرجوا [ تعافوا] من المستشفيات لليوم الرابع على التوالي، عدد حالات الإصابة المكتشفة حديثًا، وبشكل كبير. بدءاً من 13 شباط/ فبراير حتى اليوم، تقلص عدد حالات الإصابات الجديدة بشكل ملحوظ، ومعدل نمو إجمالي عدد المرضى مستقر وبطيء. هذا يشير إلى أنه، إلى جانب تنفيذ مختلف التدابير لمنع الوباء وتعزيز الدعم الطبي في جميع أنحاء البلاد، فإن الوضع الوبائي يتم السيطرة عليه بشكل جيد نسبيًا، وأن نسبة التعافي تتزايد باستمرار".