الدفاع التركية تعلن الرد على هجوم للجيش السوري بقصف مدفعي دمر 21 هدفا

أكدت وزارة الدفاع التركية مقتل أحد جنودها، اليوم السبت، إثر قصف للجيش السوري في محافظة إدلب، مشيرة إلى أنها ردت على الهجوم بقصف أسفر عن تدمير 21 هدفا.

أنطاكيا- سبوتنيك وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية أنه "نتيجة لقصف قوات النظام السوري أصيب جندي تركي، وتوفى للأسف حين تم نقله إلى المستشفى".

وأضاف البيان " تم الرد على الهجوم بقصف مدفعي وتدمير 21 هدفا تابعا للنظام السوري".

#عاجل | الدفاع التركية: بعد الهجوم الدنيء على جنودنا في #إدلب، دمرنا 21 هدفا للنظام السوري — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 22, 2020

​وكانت سلطات محافظة غازي عنتاب التركية قد أعلنت، في وقت سابق، مقتل جندي تركي في محافظة إدلب السورية، إثر قصف لقوات الجيش السوري بالمحافظة.